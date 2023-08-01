　▽１回戦　旭川消防クラブ１０―９ＪＲ旭川運転所、旭川クラブ１０―２ＧＲＩＥＦ▽２回戦　旭川消防クラブ５―４アルティメット、旭川ＤＳ１３―４石田兼松八興建設、ブレイクホーキンス１０―３ドリームナイン旭川、旭川クラブ１１―５アサヒカワＳＮＥＳ▽準決勝　旭川ＤＣ７―６旭川消防クラブ、ブレイクホーキンス８―１旭川クラブ▽決勝　ブレイクホーキンス１１―４旭川ＤＣ