▽１回戦 春光台８―６陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、砂川１２―５豊岡・東旭川合同、滝川１１―９東川大雪、永山西９―７大有・神居合同、比布・上川大雪合同１１―１千代田・永山南合同、末広北・近一合同１２―１忠和、末広・近文合同１２―１０三小、愛別１２―２中富良野、西御料地１２―８和寒、名寄南１４―５春光、東聖１２―２旭稜、名寄北翔７―６神楽、愛宕東１０―０共栄・東町合同、新富７―５東五条、美瑛６―５当麻・緑が丘合同、東光１０―９啓明▽２回戦 砂川６―５春光台、滝川１６―５永山西、末広北・近一合同１７―３比布・上川大雪合同、末広・近文合同１１―６愛別、名寄南７―０西御料地、東聖９―６名寄北翔、新富１５―２愛宕東、東光１２―６美瑛▽準々決勝 滝川１４―６砂川、末広北・近一合同９―６末広・近文合同、名寄南６―３東聖、新富９―７東光▽準決勝 末広北・近一合同７―６滝川、新富１０―８名寄南▽決勝 末広北・近一合同８―７新富
◇個人賞▽最優秀選手賞 渡会陽大（末広北・近一合同）▽優秀選手賞 渡会恵大（末広北・近一合同）▽敢闘賞 渡辺紫音（新富）▽打撃賞 角張龍之介（新富）
◆軟式野球 第２５回大和ユニフォーム旗争奪少年大会（７月２２～２４日・ぴっぷ球場ほか）
2023/08/01
▽１回戦 春光台８―６陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、砂川１２―５豊岡・東旭川合同、滝川１１―９東川大雪、永山西９―７大有・神居合同、比布・上川大雪合同１１―１千代田・永山南合同、末広北・近一合同１２―１忠和、末広・近文合同１２―１０三小、愛別１２―２中富良野、西御料地１２―８和寒、名寄南１４―５春光、東聖１２―２旭稜、名寄北翔７―６神楽、愛宕東１０―０共栄・東町合同、新富７―５東五条、美瑛６―５当麻・緑が丘合同、東光１０―９啓明▽２回戦 砂川６―５春光台、滝川１６―５永山西、末広北・近一合同１７―３比布・上川大雪合同、末広・近文合同１１―６愛別、名寄南７―０西御料地、東聖９―６名寄北翔、新富１５―２愛宕東、東光１２―６美瑛▽準々決勝 滝川１４―６砂川、末広北・近一合同９―６末広・近文合同、名寄南６―３東聖、新富９―７東光▽準決勝 末広北・近一合同７―６滝川、新富１０―８名寄南▽決勝 末広北・近一合同８―７新富
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- ◆ソフトテニス 夏季加盟団体戦（７月２３日・花咲コート）
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- ◆バレーボール 創立５０周年記念第３６回ほくでんカップ北海道ママさん大会旭川予選会（７月２３日・東川海洋センター）
- ◆空手道 第２回トーナメント若虎杯（７月00日・北星地区センター）
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