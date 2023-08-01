▽１回戦 春光台８―６陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、砂川１２―５豊岡・東旭川合同、滝川１１―９東川大雪、永山西９―７大有・神居合同、比布・上川大雪合同１１―１千代田・永山南合同、末広北・近一合同１２―１忠和、末広・近文合同１２―１０三小、愛別１２―２中富良野、西御料地１２―８和寒、名寄南１４―５春光、東聖１２―２旭稜、名寄北翔７―６神楽、愛宕東１０―０共栄・東町合同、新富７―５東五条、美瑛６―５当麻・緑が丘合同、東光１０―９啓明▽２回戦 砂川６―５春光台、滝川１６―５永山西、末広北・近一合同１７―３比布・上川大雪合同、末広・近文合同１１―６愛別、名寄南７―０西御料地、東聖９―６名寄北翔、新富１５―２愛宕東、東光１２―６美瑛▽準々決勝 滝川１４―６砂川、末広北・近一合同９―６末広・近文合同、名寄南６―３東聖、新富９―７東光▽準決勝 末広北・近一合同７―６滝川、新富１０―８名寄南▽決勝 末広北・近一合同８―７新富

◇個人賞▽最優秀選手賞 渡会陽大（末広北・近一合同）▽優秀選手賞 渡会恵大（末広北・近一合同）▽敢闘賞 渡辺紫音（新富）▽打撃賞 角張龍之介（新富）