▽１回戦 愛宕東１１―８陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、末広北・近一合同６―５啓明、東聖１５―３旭稜、永山南・千代田・三小合同２６―１春光、東五条１８―６西御料地、共栄・東町合同７―３忠和、末広・近文合同８―４神楽、東光１０―０愛別▽２回戦 愛宕東２３―０比布・上川大雪合同、東川大雪１７―０末広北・近一合同、東聖１７―５緑が丘、永山南・千代田・三小合同２５―２春光台、東五条１０―９大有、新富・永山中央合同６―０共栄・東町合同、永山西１０―０末広・近文合同、東光１３―８美瑛▽３回戦 東川大雪１４―１愛宕東、東聖２５―１永山南・千代田・三小合同、東五条９―８新富・永山中央合同、東光１２―１永山西▽準決勝 東川大雪１３―１東聖、東光１０―０東五条