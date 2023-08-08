①稲垣泰・佐々木靜枝②寺越栄一・橋本隆子③横溝茂夫・横溝幸子④上平国男・渡瀬洋子⑤森岡秀雄・小田知津子⑥佐々木倉吉・後藤百合子⑦潟端正利・新田民恵⑧狩野均・武田富志子⑨冷水穣・大森弘子⑩北川直治・太田依子