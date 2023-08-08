アインス２ｎｄ２―０たかとんび、東光・東陽９―３中富良野、北門３―１緑が丘２ｎｄ、羽幌３―１神居東・忠和、東川３―１永山南、東明４―１永山、中央４―０北星、留萌５―１六合、北門４―１神居東・忠和、上富良野２―２ビアンコネロＦＣ、増毛８―０春光台、明星１―１ビアンコネロＦＣＲｕｇ、神楽２―１旭教大付属、留萌１―１羽幌、名寄ＳＣ５―１神楽、北門２―１神居東・忠和、東明４―２六合、東光・東陽２―０東川、永山南１１―０春光台、増毛５―３北星、ビアンコネロＦＣ４―１留萌、上富良野９―０永山、中央１０―２中富良野、富良野４―０旭教大付属、羽幌５―１緑が丘２ｎｄ、明星１―０アインス２ｎｄ、たかとんび６―１ビアンコネロＦＣＲｕｇ、東川６―２中富良野、上富良野１―０緑が丘２ｎｄ、名寄ＳＣ７―０旭教大付属、明星０―０神楽、北星５―０春光台、アインス２ｎｄ２―０ビアンコネロＦＣＲｕｇ、留萌２―２永山、北門７―０六合、神居東・忠和１―０東明、永山南２―１東光・東陽、中央４―２増毛、ビアンコネロＦＣ５―０羽幌、旭教大付属５―０ビアンコネロＦＣＲｕｇ、東川３―１春光台、富良野５―０たかとんび