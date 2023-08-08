　愛宕５―３トラウム２ｎｄ、アインスＦＳＶ６―０広陵、稚内潮見が丘４―１ＳＳＳＣ、コンサドーレ旭川２ｎｄ４―３緑が丘、緑が丘３―０ＳＳＳＣ、稚内潮見が丘４―３広陵、コンサドーレ旭川２ｎｄ７―２トラウム２ｎｄ、アインスＦＳＶ５―１愛宕