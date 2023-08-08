【男女混合】▽１年 ①溝渕日暖（陵雲）②水沢（誠心館）③高橋（高志塾）③樋口（高志塾）▽２年 ①木村心奏（比布）②武田（東光）③桜井（剣風会）③大井（名寄）▽３年 ①上田星（比布）②越智（比布）③佐々木（高台）③青木（比布）▽４年 ①植根福富（永山西）②有馬（東光）③斎藤（風連）③加藤（春光）▽５年 ①畠山渚士（春光）②今井（永山西）③上田（比布）③城山（風連）▽６年 ①石川煌朔（春光）②谷口（剣風会）③南本（剣風会）③前山（剣風会）
◆剣道 第４４回北海道小学生旭川大会（５日・東光公園武道館）
2023/08/08
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