【男女混合】▽１年 ①溝渕日暖（陵雲）②水沢（誠心館）③高橋（高志塾）③樋口（高志塾）▽２年 ①木村心奏（比布）②武田（東光）③桜井（剣風会）③大井（名寄）▽３年 ①上田星（比布）②越智（比布）③佐々木（高台）③青木（比布）▽４年 ①植根福富（永山西）②有馬（東光）③斎藤（風連）③加藤（春光）▽５年 ①畠山渚士（春光）②今井（永山西）③上田（比布）③城山（風連）▽６年 ①石川煌朔（春光）②谷口（剣風会）③南本（剣風会）③前山（剣風会）