▽１部 横山友樹（エレッズ旭川）▽２部 北川友通（エレッズ旭川）▽３部 清杉愛花（チームキヨスギ）▽４部 藤原隆人（エレッズ旭川）▽５部 佐藤雄代（翔くんとゆかいな仲間達）▽６部 村上冬樹（陵雲クラブ）▽７部 黒沢靖志（グッドスピード）▽８部 山沢佳浩（富良野ＳＣ）▽９部 藤原靖之（愛宕スニーカークラブ）▽１０部 福田空（旭南高）▽１１部 和田尚也（富良野ＳＣ）▽１２部 松井孝文（遠軽クラブ）▽１３部 杉本澪（富良野布部ＳＣ）▽１４部 高木和彦（ななかまど同好会）▽１５部 大野陽菜（チームキヨスギ）▽１６部 木村海斗（ＴＣけんぶち）▽１７部 林陸人（チームキヨスギ）▽１８部 一戸雄太（旭川市役所）▽１９部 松橋優奈（湧別ＴＴＣ）▽２０部 清水心結（旭川ＨＴＴＣ）▽２１部 清水結衣（旭川ＨＴＴＣ）▽２２部 上西貢生（個人）▽２３部 藤原千里（当麻クラブ）▽２４部 松井幸江（光林坊ビーンズ）▽２５部 河内歳男（東神楽クラブ）▽２６部 土肥宜昭（大成クラブ）▽２７部 渡部正章（卓親会）▽２８部 坂下政敏（個人）▽２９部 木村有亜（ＴＣけんぶち）▽３０部 長田秀樹（チームキヨスギ）▽３１部 大野七菜（チームキヨスギ）▽３２部 越野剛史（紋別ｋｔｒ）▽３３部 秦明美（翔くんとゆかいな仲間達）▽３４部 佐藤琉樹（個人）▽３５部 林絆誠（日章少年団）▽３６部 武田和子（個人）▽３７部 伊藤春翔（チームキヨスギ）▽３８部 清水結斗（旭川ＨＴＴＣ）