　▽１部　横山友樹（エレッズ旭川）▽２部　北川友通（エレッズ旭川）▽３部　清杉愛花（チームキヨスギ）▽４部　藤原隆人（エレッズ旭川）▽５部　佐藤雄代（翔くんとゆかいな仲間達）▽６部　村上冬樹（陵雲クラブ）▽７部　黒沢靖志（グッドスピード）▽８部　山沢佳浩（富良野ＳＣ）▽９部　藤原靖之（愛宕スニーカークラブ）▽１０部　福田空（旭南高）▽１１部　和田尚也（富良野ＳＣ）▽１２部　松井孝文（遠軽クラブ）▽１３部　杉本澪（富良野布部ＳＣ）▽１４部　高木和彦（ななかまど同好会）▽１５部　大野陽菜（チームキヨスギ）▽１６部　木村海斗（ＴＣけんぶち）▽１７部　林陸人（チームキヨスギ）▽１８部　一戸雄太（旭川市役所）▽１９部　松橋優奈（湧別ＴＴＣ）▽２０部　清水心結（旭川ＨＴＴＣ）▽２１部　清水結衣（旭川ＨＴＴＣ）▽２２部　上西貢生（個人）▽２３部　藤原千里（当麻クラブ）▽２４部　松井幸江（光林坊ビーンズ）▽２５部　河内歳男（東神楽クラブ）▽２６部　土肥宜昭（大成クラブ）▽２７部　渡部正章（卓親会）▽２８部　坂下政敏（個人）▽２９部　木村有亜（ＴＣけんぶち）▽３０部　長田秀樹（チームキヨスギ）▽３１部　大野七菜（チームキヨスギ）▽３２部　越野剛史（紋別ｋｔｒ）▽３３部　秦明美（翔くんとゆかいな仲間達）▽３４部　佐藤琉樹（個人）▽３５部　林絆誠（日章少年団）▽３６部　武田和子（個人）▽３７部　伊藤春翔（チームキヨスギ）▽３８部　清水結斗（旭川ＨＴＴＣ）