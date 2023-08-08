　【男子】①入江佳輝・赤塚蓮介（旭川・エレッズ旭川）②片山・坂田（旭川）③高野・富岡（永山南）③粟田・谷（ＰＰファミリア・エレッズ旭川）⑤平沢・一戸（旭川）⑤坂田・尾野（ＰＰファミリア）⑤西島・茂木（中央）⑤上村・内坪（東神楽）
　【女子】①伊藤菜月・高橋楓（エレッズ旭川）②清水心・清水結（ＨＴＴＣ）③伊藤莉・伊藤怜（エレッズ旭川）③塚本・造田（エレッズ旭川）⑤門脇・石黒（チームキヨスギ）⑤伊達・但木（中央・日章少年団）⑤斉藤・佐々木（永山南）⑤沢井・大淵（東神楽）