　【男子】▽決勝　永小２―０神楽岡
　【女子】▽１回戦　旭川２―０東光、東神楽２―１神楽岡▽２回戦　緑新２―０旭川、末広北２―０永小、永山西２―０永南、神居２―１東神楽▽準決勝　末広北２―１緑新、永山西２―０神居▽決勝　末広北２―１永山西▽３・４位決定戦　緑新２―０神居
　【男女混合】①ひがしかわ