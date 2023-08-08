【男子】▽準々決勝 天崎・勝俣（岩見沢光陵）３―１長渡・渡辺（名寄）、南・上島（名寄）３―０前田・秋元就（鷹栖）、管野・羽田（広陵）３―２田中・武田（岩見沢光陵）、藤原・佐々木（名寄）３―０沢内・佐々木（鷹栖）▽準決勝 天崎・勝俣３―０南・上島、藤原・佐々木３―１管野・羽田▽決勝 天崎・勝俣３―１藤原・佐々木

【女子】▽準々決勝 清野・佐藤（当麻）３―２平尾・佐藤（比布中央）、伊藤・佐藤（千歳勇舞）３―０天瀬・浜田（岩見沢光陵）、橘内・西木戸（比布中央）３―０本田・馬場（千歳勇舞）、鈴木・競（札幌）３―２永井・岸本（北広島緑陽）▽準決勝 清野・佐藤３―０伊藤・佐藤、橘内・西木戸３―０鈴木・競▽決勝 橘内・西木戸３―１清野・佐藤