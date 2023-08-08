【男子】▽準々決勝 天崎・勝俣（岩見沢光陵）３―１長渡・渡辺（名寄）、南・上島（名寄）３―０前田・秋元就（鷹栖）、管野・羽田（広陵）３―２田中・武田（岩見沢光陵）、藤原・佐々木（名寄）３―０沢内・佐々木（鷹栖）▽準決勝 天崎・勝俣３―０南・上島、藤原・佐々木３―１管野・羽田▽決勝 天崎・勝俣３―１藤原・佐々木
【女子】▽準々決勝 清野・佐藤（当麻）３―２平尾・佐藤（比布中央）、伊藤・佐藤（千歳勇舞）３―０天瀬・浜田（岩見沢光陵）、橘内・西木戸（比布中央）３―０本田・馬場（千歳勇舞）、鈴木・競（札幌）３―２永井・岸本（北広島緑陽）▽準決勝 清野・佐藤３―０伊藤・佐藤、橘内・西木戸３―０鈴木・競▽決勝 橘内・西木戸３―１清野・佐藤
◆ソフトテニス 第４２回スポーツハウス杯中学生大会（４日・花咲コート）
2023/08/08
【男子】▽準々決勝 天崎・勝俣（岩見沢光陵）３―１長渡・渡辺（名寄）、南・上島（名寄）３―０前田・秋元就（鷹栖）、管野・羽田（広陵）３―２田中・武田（岩見沢光陵）、藤原・佐々木（名寄）３―０沢内・佐々木（鷹栖）▽準決勝 天崎・勝俣３―０南・上島、藤原・佐々木３―１管野・羽田▽決勝 天崎・勝俣３―１藤原・佐々木
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 社会を明るくする運動第４９回旭川児童大会（７月３１日・旭川ドリームスタジアム）
- ◆軟式野球 第１１回旭川ドリームスタジアム杯少年大会（１～３日・旭川ドリームスタジアムほか）
- ◆朝野球 おはよう下期大会（７月３１日、８月１～４、６日・花咲グラウンドほか）
- ◆ソフトテニス 第４２回スポーツハウス杯中学生大会（４日・花咲コート）
- ◆バレーボール ミカサカップ兼第４６回旭川小学生大会（５日・東川小体育館）
- ◆卓球 北海道選手権カデットの部ダブルス旭川地区予選会（１日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆卓球 第２１１回春光大会（７月３０日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ
- ◆剣道 第４４回北海道小学生旭川大会（５日・東光公園武道館）
- ◆サッカー 第１５回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３０回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（７月１５、１６、２２日・東光公園球技場ほか）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１３回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（７月１５、１７、２２、２３、２５、２９、３０日・東光公園球技場）
- ◆パークゴルフ 第５回ペア大会フォーボール形式（７月２９日・神楽山パークゴルフコース）