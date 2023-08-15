▽Ａ級 北斗星３―１まるせんゲーリック、旭川コンバット５―３旭川ドジャース
▽Ｂ級 ソルジャー１―０スコーピオンズ、ＪＲ旭川運転所 不戦勝 旭川トヨペットスーパーマン１２―４ＪＡたいせつ
▽Ｃ級 ヒート１４―１２金田自動車、石田兼松八興建設 不戦勝 ランダム、常夏ドナルドチャンプス３―２ ９２イヤーズ
◆朝野球 おはよう下期大会（７～１１日・花咲グラウンドほか）
2023/08/15
▽Ａ級 北斗星３―１まるせんゲーリック、旭川コンバット５―３旭川ドジャース
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