　▽Ａ級　北斗星３―１まるせんゲーリック、旭川コンバット５―３旭川ドジャース
　▽Ｂ級　ソルジャー１―０スコーピオンズ、ＪＲ旭川運転所　不戦勝　旭川トヨペットスーパーマン１２―４ＪＡたいせつ
　▽Ｃ級　ヒート１４―１２金田自動車、石田兼松八興建設　不戦勝　ランダム、常夏ドナルドチャンプス３―２　９２イヤーズ