▽Ａ級 北斗星３―１まるせんゲーリック、旭川コンバット５―３旭川ドジャース

▽Ｂ級 ソルジャー１―０スコーピオンズ、ＪＲ旭川運転所 不戦勝 旭川トヨペットスーパーマン１２―４ＪＡたいせつ

▽Ｃ級 ヒート１４―１２金田自動車、石田兼松八興建設 不戦勝 ランダム、常夏ドナルドチャンプス３―２ ９２イヤーズ