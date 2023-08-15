　▽１回戦　旭川ホームストーリー９―１比布町役場、ニューヤンキース　不戦勝　旭川赤十字病院、旭川インディアンス５―４シャネルズ▽準決勝　旭川ホームストーリー　不戦勝　美瑛町役場、ニューヤンキース４―２旭川インディアンス▽決勝　旭川ホームストーリー１１―２ニューヤンキース