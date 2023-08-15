▽１回戦 当麻・緑が丘合同３―２神楽、愛別６―５末広北・近一合同、千代田・永山南合同９―０東川大雪、末広・近文合同１２―７東聖、三小１０―４共栄・東町合同、新富９―５東光、旭稜８―１大有・神居合同、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同１２―１春光台、啓明７―５春光▽２回戦 豊岡・東旭川合同４―１当麻・緑が丘合同、愛別６―５千代田・永山南合同、末広・近文合同７―１愛宕東、三小１２―５比布・上川大雪合同、新富１５―０忠和、旭稜１４―８美瑛、東五条２０―１陵雲・鷹栖・鷹栖北野、西御料地７―６啓明▽３回戦 豊岡・東旭川合同１５―１１愛別、末広・近文合同１０―３三小、新富１２―４旭稜、東五条７―６西御料地▽準決勝 豊岡・東旭川合同５―２末広・近文合同、新富８―７東五条▽決勝 新富１２―１１豊岡・東旭川合同▽３位決定戦 東五条８―６末広・近文合同