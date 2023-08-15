　▽１回戦　旭稜１８―１５愛宕東、西御料地１９―１３永山西、東川大雪１９―１５当麻、千代田・東光・啓明合同２３―２２旭ちび▽２回戦　旭稜１３―１０東聖、西御料地２２―１２旭川イースト、愛別１６―１４東川大雪、永山南２４―１０千代田・東光・啓明合同▽準決勝　西御料地１４―１３旭稜、永山南１８―７愛別▽決勝　永山南１５―５西御料地▽３位決定戦　旭稜１１―１０愛別