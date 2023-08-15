▽１回戦 西御料地５―１緑が丘、永山南・千代田・三小合同８―４旭稜、永山西１２―１美瑛、愛別９―２共栄・東町合同、東聖７―４忠和、大有１０―９春光、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同９―４新富・永山中央合同、豊岡・東旭川合同９―２東五条、愛宕東１０―０当麻、末広・近文合同１５―２春光台▽２回戦 東光２０―０西御料地、永山西６―５永山南・千代田・三小合同、愛別７―５末広北・近一合同、東川大雪７―４東聖、大有１２―５比布・上川大雪合同、豊岡・東旭川合同８―４陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、愛宕東７―５神楽、末広・近文合同１１―２啓明▽３回戦 永山西２―１東光、東川大雪９―０愛別、大有８―６豊岡・東旭川合同、末広・近文合同７―６愛宕東▽準決勝 東川大雪３―２永山西、大有１３―９末広・近文合同▽決勝 東川大雪１５―５大有
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2023/08/15
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