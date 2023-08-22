【男女混合】◇団体 ①永山西剣道クラブＡ②旭川剣風会Ａ③東光道場Ａ◇個人▽小学生低学年 ①植根福富（永山西）②佐々木（永山西）③能地（すずらん）③有馬（東光）

▽同高学年 ①林彪雅（永山西）②上田（永山西）③今井（永山西）③前山（剣風会）

【男子】◇個人▽中学生 ①岡本龍昌（永山西）②前山（剣風会）③山崎（東光）③羽田（剣風会）

【女子】◇個人▽中学生 ①今井美桜（永山西）②見延（永山西）③迫（すずらん）③能地（すずらん）