【男子】▽１回戦 富良野小２―０名寄▽準決勝 士別・剣淵２―１神楽岡、永小２―０富良野小▽決勝 永小２―０士別・剣淵

【女子】▽１回戦 永山西２―１中富良野▽２回戦 名寄東２―０東神楽、神居２―１永山西、富良野小２―１永南、緑新２―０末広北▽準決勝 名寄東２―０神居、富良野小２―１緑新▽決勝 名寄東２―０富良野小