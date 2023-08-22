【男子】▽１回戦 旭西１１２―３３旭藤星、旭永嶺８６―４０旭南、旭北７６―６１旭実、旭東６１―５９旭明成、旭農７９―５７富良野▽２回戦 旭工６６―５９旭西、旭永嶺８３―５９旭北、旭志峯８２―５３旭東、旭龍谷１３３―２７旭農▽準決勝 旭工５０―４９旭西、旭龍谷６８―６１旭志峯▽決勝 旭龍谷７７―５６旭工▽優秀選手 松井葵（旭龍谷）、鹿原挑夢（旭工）、助安颯太（旭志峯）、長尾彪哉（旭永嶺）、斎藤洸太（旭西）、前田颯俊（旭北）、菊川冬惺（旭農）、室山航志（旭東）
【女子】▽１回戦 旭商・旭西・旭農・東川９７―２０羽幌▽２回戦 旭藤星１１７―５１旭商・旭西・旭農・東川、旭南１０２―３９旭東、旭龍谷１０９―４２旭北、旭明成１０４―３０旭永嶺▽準決勝 旭藤星１１１―３９旭南、旭明成５８―５５旭龍谷▽決勝 旭藤星８０―３６旭明成▽優秀選手 宮崎華恋（旭藤星）、中川優菜（旭明成）、川崎心緑（旭南）、大内こころ（旭龍谷）、古草愛友里（旭商）、米山祐子（旭北）、二川原百香（旭永嶺）、鏡ななか（旭東）
◆バスケットボール 第２８回キシイカップ高校新人大会（１９、２０日・旭永嶺高体育館ほか）
2023/08/22
【男子】▽１回戦 旭西１１２―３３旭藤星、旭永嶺８６―４０旭南、旭北７６―６１旭実、旭東６１―５９旭明成、旭農７９―５７富良野▽２回戦 旭工６６―５９旭西、旭永嶺８３―５９旭北、旭志峯８２―５３旭東、旭龍谷１３３―２７旭農▽準決勝 旭工５０―４９旭西、旭龍谷６８―６１旭志峯▽決勝 旭龍谷７７―５６旭工▽優秀選手 松井葵（旭龍谷）、鹿原挑夢（旭工）、助安颯太（旭志峯）、長尾彪哉（旭永嶺）、斎藤洸太（旭西）、前田颯俊（旭北）、菊川冬惺（旭農）、室山航志（旭東）
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