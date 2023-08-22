▽１回戦 東聖１３―７東五条、新富・永山中央合同７―４永山南、当麻９―４緑が丘、神楽・近文合同２０―０愛宕東、比布・上川大雪１１―０西御料地、東川大雪１３―４千代田・三小・東光合同、春光・陵雲・鷹栖合同２５―５末広北・近一合同▽２回戦 東聖１４―０神居・大有合同、忠和２５―０共栄・豊岡・東旭川合同、新富・永山中央合同１３―０東町・啓明合同、旭稜１１―１当麻、神楽・近文合同１３―３愛別、永山西１２―２比布・上川大雪、東川大雪１０―０春光台・末広合同、美瑛６―３春光・陵雲・鷹栖合同▽３回戦 東聖１３―８忠和、新富・永山中央８―７旭稜、永山西６―４神楽・近文合同、東川大雪５―３美瑛▽準決勝 東聖２２―１２新富・永山中央合同、東川大雪１５―２永山西
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2023/08/22
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