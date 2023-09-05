【男子】◇団体▽高校 ①旭南Ａ◇個人▽高校 ①水野智稀（旭南）②水口（旭南）▽一般 ①須藤玄希（旭医大Ｂ）②菅原（旭川Ｄ）③桜井（旭川Ｂ）④堀田（富良野沿線Ｂ）⑤東（富良野沿線Ｂ）

【女子】◇団体▽高校 ①旭南Ａ②旭南Ｂ③旭藤星Ｂ◇個人▽高校 ①越野なお（旭南Ｂ）②扇谷（旭南Ａ）③倉谷（旭南Ａ）④水谷（旭南Ｃ）⑤滝沢（旭藤星Ａ）⑥高瀬（旭南Ａ）▽一般 ①長田谷陽花（旭医大Ｂ）②伊藤（旭医大Ａ）③大友（旭川）

【男女混合】◇団体▽一般 ①旭医大Ｂ②旭川Ｄ③旭医大Ａ

▽高校佐竹杯 越野なお（旭南）▽佐竹杯 長田谷陽花（旭医大）