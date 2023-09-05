…体操…
【男子】◇個人総合▽Ｄ―３クラス優秀賞 嶋倉颯汰（あさひかわ）、田中陽（あさひかわ）、松田倖季（あさひかわ）、日野孝志郎（旭川ＴＡＧ）、山本慎司（あさひかわ）、渡辺郁翔（あさひかわ）、谷湊介（あさひかわ）▽Ｄ―２クラス ①東啓太（旭川ＴＡＧ）②米谷（あさひかわ）③池田（あさひかわ）④中 川（旭川ＴＡＧ）⑤佐藤（東光ジュニア）⑥藤田（忠和）▽Ｄ―１クラス ①佐々木善浩（旭川ＴＡＧ）②東（旭川ＴＡＧ）③大田（旭川ＴＡＧ）▽Ｃ―２クラス ①樋郡仁（あさひかわ）②会田（おたる）③松本（おたる）④布施（おたる）▽Ｂクラス ①半沢環汰（あさひかわ）②新谷（おたる）▽Ａクラス ①松谷晄希（旭川ＴＡＧ）▽中学２部 ①佐藤慎（あさひかわ）②斎藤（あさひかわ）
【女子】◇個人総合▽Ｄ―３クラス優秀賞 千葉みなみ（あさひかわ）、宮内莱愛（あさひかわ）、矢野楓（キッズ）、田鎖来美（あさひかわ）、今星蘭（あさひかわ）、田呂有理（キッズ）▽Ｄ―２クラス ①藤村光（旭川ＴＡＧ）②嶋倉（あさひかわ）③土井（あさひかわ）④伊 藤（旭川ＴＡＧ）、⑤船木（忠和）、⑥加藤（あさひかわ）⑥三上（旭川ＴＡＧ）▽Ｄ―１クラス ①千葉結菜（あさひかわ）②森川（旭川ＴＡＧ）③菊地（あさひかわ）④早川（あさひかわ）▽Ｃクラス ①安沢羽琉（あさひかわ）②中川（あさひかわ）③佐藤（あさひかわ）④瀬波（旭川ＴＡＧ）⑤金沢（あさひかわ）▽Ｂクラス ①渡辺杏胡（旭川ＴＡＧ）②高橋（旭川ＴＡＧ）▽Ａクラス ①三宅花奈（あさひかわ）
…新体操（女子のみ）…
◇団体▽週１コース ①旭川ジュニアＡ②永山③旭川ジュニアＢ◇個人▽小学１種目１部 ①橋ひまり（永山）▽同１種目２部 ①松本愛加（永山）②辻（永山）③木下（永山）④平田（旭川ジュニア）⑤谷川（永山）⑥坂 巻（旭川ジュニア）▽２種目 ①秋庭サラ（永山）②橋（永山）③嶋田（旭川ジュニア）④熊崎（旭川ジュニア）⑤野中（永山）⑥高嶋（永山）▽中学１種目 ①大石琉愛（旭川ジュニア）▽高校１部 ①熊崎桃音（旭南）②森（旭東）▽同２部 ①高橋菜摘（旭西）②森（旭西）③内田（旭商）④薮内（旭西）⑤末岡（旭西）⑥島（旭西）
◆体操・新体操 第５８回旭川市選手権大会兼高体連旭川支部秋季大会兼第２６回北海道ジュニア地区交流大会（２日・リアルター夢りんご体育館）
2023/09/05
…体操…
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