【男子】▽１回戦 富良野東５８―５０中富良野、上富良野５５―５４北星、永山南６２―４３北門、東神楽・東川６５―３６明星、富良野西７２―５８東陽、美瑛９７―２３光陽、東明５２―５１広陵、永山６１―３４東光▽２回戦 神居東１４３―２富良野東、中央６６―５６上富良野、忠和８６―５２永山南、愛宕１０１―３４東神楽・東川、当麻９８―２３富良野西、美瑛３３―２９鷹栖、東明６３―４７神楽、緑が丘１１０―２２永山▽３回戦 神居東１０４―２０中央、愛宕７０―４７忠和、美瑛７１―３７当麻、緑が丘７２―１８東明▽準決勝 神居東６７―４８愛宕、緑が丘７７―５３美瑛▽決勝 神居東６２―３９緑が丘▽３・４位決定戦 愛宕５７―５６美瑛▽５位決定戦 忠和６０―４４当麻▽最優秀選手賞 中村柚貴（神居東）

【女子】▽１回戦 愛宕４４―４３東明、永山９８―８啓北、美瑛８１―２２神楽、東陽６３―４４東川・中富良野、六合５９―３６北星、緑が丘５９―４４中央▽２回戦 忠和７８―３６愛宕、永山４６―３８富良野西・富良野東、上富良野６２―２６広陵、北門７２―２０美瑛、当麻・比布中央５８―２１東陽、東光９０―２９鷹栖、東神楽５２―３２六合、神居東６７―２９緑が丘▽３回戦 忠和９３―２９永山、上富良野４８―４７北門、当麻・比布中央４４―３４東光、神居東６０―２８東神楽▽準決勝 忠和７０―３７上富良野、神居東６４―４１当麻・比布中央▽決勝 忠和５５―４５神居東▽３・４位決定戦 上富良野５６―３９当麻・比布中央▽５位決定戦 北門６８―５６東光▽最優秀選手賞 佐々木莉子（忠和）