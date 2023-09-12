【男子】▽準々決勝 細川・堀（広陵）３―２山崎航・鹿内（永山）、大熊・粟根（旭教大付属）３―０山田・中島（光陽）、南・浮島（広陵）３―０岡田・橋本（永山）、山口・河田（旭川）３―１山本・松本（旭教大付属）▽準決勝 大熊・粟根 棄権 細川・堀、山口・河田３―０南・浮島▽決勝 山口・河田３―０大熊・粟根

【女子】▽準々決勝 三浦・来正（旭川）３―０加茂・中田（神楽）、鈴木・芳野（神楽）３―０藤田・吉村（東陽）、木脇・中川（東明）３―０小菅生・村田（光陽）、竹村・兼平（神居）３―０富田・宇佐（神楽）▽準決勝 三浦・来正３―０鈴木・芳野、木脇・中川３―２竹村・兼平▽決勝 三浦・来正３―０木脇・中川