　【男子】▽１部　①Ｖｏｌｃａｎｏ②宮の森スポーツ倶楽部③あーる３０道北支部▽２部　①あーる３０二軍②あーる３０三軍③ノーテニスノーライフ▽３部　①旅路②テニスラボ③スウイング！スウイング！２００４▽４部　①Ｆｅａｉｎ②しみーず③花咲テニス会Ａ▽５部　①ウエルカム②花咲テニス会Ｂ③越後さむらい▽６部　①ＭＭＴＣ②スウイング！スウイング！２０１８③花咲テニス会Ｄ
　【女子】▽１部　①ゼブラレディース②Ｔ・Ｐジョイ③宮の森スポーツ倶楽部▽２部　①Ｄ・Ｚ・Ｔ・Ｂ・Ｎ―Ｂ②モカ③マトリョーシカ▽３部　①Ｗ②エルバッハＴＣ③ヴェリーベリー▽４部　①風のガーデン②ｔｅＡＭ―ＥＫ③Ｎｅｘｕｓ