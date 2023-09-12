【男子】▽１部 ①Ｖｏｌｃａｎｏ②宮の森スポーツ倶楽部③あーる３０道北支部▽２部 ①あーる３０二軍②あーる３０三軍③ノーテニスノーライフ▽３部 ①旅路②テニスラボ③スウイング！スウイング！２００４▽４部 ①Ｆｅａｉｎ②しみーず③花咲テニス会Ａ▽５部 ①ウエルカム②花咲テニス会Ｂ③越後さむらい▽６部 ①ＭＭＴＣ②スウイング！スウイング！２０１８③花咲テニス会Ｄ
【女子】▽１部 ①ゼブラレディース②Ｔ・Ｐジョイ③宮の森スポーツ倶楽部▽２部 ①Ｄ・Ｚ・Ｔ・Ｂ・Ｎ―Ｂ②モカ③マトリョーシカ▽３部 ①Ｗ②エルバッハＴＣ③ヴェリーベリー▽４部 ①風のガーデン②ｔｅＡＭ―ＥＫ③Ｎｅｘｕｓ
◆テニス 旭川秋季加盟団体対抗大会（１０日・花咲コート）
2023/09/12
【男子】▽１部 ①Ｖｏｌｃａｎｏ②宮の森スポーツ倶楽部③あーる３０道北支部▽２部 ①あーる３０二軍②あーる３０三軍③ノーテニスノーライフ▽３部 ①旅路②テニスラボ③スウイング！スウイング！２００４▽４部 ①Ｆｅａｉｎ②しみーず③花咲テニス会Ａ▽５部 ①ウエルカム②花咲テニス会Ｂ③越後さむらい▽６部 ①ＭＭＴＣ②スウイング！スウイング！２０１８③花咲テニス会Ｄ
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