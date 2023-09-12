【男子】◇団体戦▽１回戦 旭龍谷３―２旭東、旭南４―１旭北、旭永嶺３―２旭明成、旭西５―０富良野▽準決勝 旭龍谷３―０旭南、旭西３―２旭永嶺▽決勝 旭龍谷３―１旭西◇個人戦▽ダブルス ①今井朝陽・今井陽貴（旭龍谷）②佐竹・浪岡（旭永嶺）③稲垣・遠山（旭西）③小建・三浦（旭南）▽シングルス ①今井朝陽（旭龍谷）②加藤（旭北）③遠山（旭西）③佐藤（旭西）

【女子】◇団体戦▽１回戦 旭東３―２旭北、旭西５―０旭藤星、旭南５―０留萌▽準決勝 旭永嶺３―２旭東、旭南３―１旭西▽決勝 旭永嶺３―０旭南◇個人戦▽ダブルス ①佐藤結梨・武市二胡（旭永嶺）②中根・菅（旭南）③岡音・岡本（旭永嶺）③平沼・山本（旭東）▽シングルス ①平沼莉央（旭東）②岡音（旭永嶺）③古川（旭西）③中根（旭南）