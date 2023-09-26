　【男子】▽準々決勝　旭教大付属３―０愛宕、光陽２―０東明、神楽２―０永山、広陵２―０旭川▽準決勝　旭教大付属２―１光陽、神楽２―１広陵▽決勝　旭教大付属２―１神楽
　【女子】▽準々決勝　広陵２―１光陽、神楽２―０中央、旭川２―０緑が丘、明星２―０北門▽準決勝　広陵２―１神楽、明星２―１旭川▽決勝　広陵２―１明星