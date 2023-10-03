【男子】◇小学生▽１００㍍ ①平井悠晴（旭川ＡＣ）②中山（旭川ＡＣ）③中園（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①長浜陸（龍谷ＡＣ）②藤原（神居東陸上少年団）③宮原（神居伊の沢ＸＣ）▽１５００㍍ ①佐藤颯音（東光スポーツ少年団）②塚越（神居東陸上少年団）③佐々木（羽幌ジュニアＲＣ）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ―Ａ②龍谷ＡＣ③旭川ＡＣ―Ｂ▽ジャベリックボール投げ ①佐々木春馬（神居東陸上少年団）②佐々木（羽幌ジュニアＲＣ）▽走り幅跳び ①平井悠晴（旭川ＡＣ）②中園（旭川ＡＣ）③平井（羽幌ジュニアＲＣ）

◇中学生▽砲丸投げ ①平間礼斗（東鷹栖）②東谷（富良野東）③寺山（旭川ＡＣ）▽円盤投げ ①平間礼斗（東鷹栖）②加藤（上富良野）③桂田（緑が丘）

◇高校・一般▽１００㍍ ①安藤辿（旭龍谷）②安藤（旭商）③舛田（旭志峯）▽２００㍍ ①安藤辿（旭龍谷）②石田（旭志峯）③保科（旭教大）▽４００㍍ ①荒木関貫太（旭志峯）②ナイト（旭実）③渡辺（滝川西）▽８００㍍ ①太田真輝（旭志峯）②吉田（旭実）③前畑（旭東）▽１５００㍍ ①吉田礼（旭北）②佐藤（旭北）③藤田（旭北）▽３０００㍍ ①田代奏太（東明中）②平山（上富良野中）③大角（上富良野中）▽５０００㍍ ①五十嵐歩武（滝川西）②朝井（滝川西）③渡谷（滝川西）▽１１０㍍障害 ①佐藤颯（旭志峯）②阪本（旭南）③渡辺（旭東）▽４００㍍障害 ①池田光来（東海大北海道）②二階堂（旭教大）③金田一（旭志峯）▽４００㍍リレー ①滝川西Ａ②旭東③旭永嶺▽走り高跳び ①河原朋夢（富良野高）②井上（旭志峯）③藤原（東京学芸大）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）②吉村（広陵中）▽走り幅跳び ①鈴木遥翔（旭志峯）②岡崎（旭志峯） ③山岸（旭志峯）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①木幡悠月（旭川志峯）②森川（旭東）③佐々木（滝川西）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①片岡涼（旭教大）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①佐藤颯音（滝川西）②笹原（旭農）③佐々木（旭北）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①根岸慶（旭医大）▽ハンマー投げ ①石川楓汰（滝川西）②笹原（旭農）③佐藤（滝川西）▽やり投げ ①野呂卓未（旭志峯）②須川（旭志峯）③阿良（羽幌高）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①石田迦子（愛宕ＡＣ）②越野（神居東陸上少年団）③長谷部（神居東陸上少年団）▽８００㍍ ①越野みな（神居東陸上少年団）②小針（旭川ＡＣ）③羽田（東光スポーツ少年団）▽４００㍍リレー ①愛宕ＡＣ②神居東陸上少年団③旭川ＡＣ▽走り幅跳び ①石田迦子（愛宕ＡＣ）②得能（愛宕ＡＣ）③杉野（なよろＪＡＣ）▽砲丸投げ ①渡部夏音（愛宕ＡＣ）②山中（愛宕ＡＣ）③武部（旭川ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①高橋邑亜（旭川ＡＣ）②斉藤（旭川ＡＣ）③堀（旭川ＡＣ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①坂口仁心（神居東）②岡本（ふらのジュニア陸上クラブ）③大月（龍谷ＡＣ）▽砲丸投げ ①丹羽咲空（東鷹栖）②鳥井（東鷹栖）③牧野（なよろＪＡＣ）

◇高校・一般▽１００㍍ ①丸山彩華（旭志峯）②板谷（緑が丘中）③山崎（旭志峯）▽２００㍍ ①丸山彩華（旭志峯）②田野（旭志峯）③菊地（旭志峯）▽４００㍍ ①池田朱桜（北翔大）②鈴木（旭龍谷）③長谷川（旭実）▽８００㍍ ①岩戸結華（旭北）②北川（龍谷ＡＣ）③井口（旭明成）▽２０００㍍ ①宇都宮桃奈（登別緑陽中）②岩戸（旭北）③井口（旭明成）▽３０００㍍ ①井内桜子（札幌前田中）②石黒（旭川ＡＣ）▽１００㍍障害 ①原田樹里（旭東）▽４００㍍障害 ①池田朱桜（北翔大）②長谷川（旭実）③渡辺（旭教大）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②緑が丘中Ａ③龍谷ＡＣ▽走り高跳び ①矢沢礼菜（緑が丘中）②渡辺（永山中）③村上（旭農）▽棒高跳び ①岸菜月（旭龍谷）②旭（道北陸協）③森下（広陵中）▽走り幅跳び ①入山夏帆（旭龍谷）②塚越（士別ＡＣ）③高橋（旭東）▽砲丸投げ ①大田穂乃華（旭農）▽円盤投げ ①落合夢（旭志峯）②大田（旭農）③伊藤（旭永嶺）▽ハンマー投げ ①関口詩乃（旭東）②落合（旭志峯）③金子（羽幌高）▽やり投げ ①大丸瑚乃果（上川高）②伊藤（旭永嶺）③金子（羽幌高）