　【男子】◇小学生▽１００㍍　①平井悠晴（旭川ＡＣ）②中山（旭川ＡＣ）③中園（旭川ＡＣ）▽８００㍍　①長浜陸（龍谷ＡＣ）②藤原（神居東陸上少年団）③宮原（神居伊の沢ＸＣ）▽１５００㍍　①佐藤颯音（東光スポーツ少年団）②塚越（神居東陸上少年団）③佐々木（羽幌ジュニアＲＣ）▽４００㍍リレー　①旭川ＡＣ―Ａ②龍谷ＡＣ③旭川ＡＣ―Ｂ▽ジャベリックボール投げ　①佐々木春馬（神居東陸上少年団）②佐々木（羽幌ジュニアＲＣ）▽走り幅跳び　①平井悠晴（旭川ＡＣ）②中園（旭川ＡＣ）③平井（羽幌ジュニアＲＣ）
　◇中学生▽砲丸投げ　①平間礼斗（東鷹栖）②東谷（富良野東）③寺山（旭川ＡＣ）▽円盤投げ　①平間礼斗（東鷹栖）②加藤（上富良野）③桂田（緑が丘）
　◇高校・一般▽１００㍍　①安藤辿（旭龍谷）②安藤（旭商）③舛田（旭志峯）▽２００㍍　①安藤辿（旭龍谷）②石田（旭志峯）③保科（旭教大）▽４００㍍　①荒木関貫太（旭志峯）②ナイト（旭実）③渡辺（滝川西）▽８００㍍　①太田真輝（旭志峯）②吉田（旭実）③前畑（旭東）▽１５００㍍　①吉田礼（旭北）②佐藤（旭北）③藤田（旭北）▽３０００㍍　①田代奏太（東明中）②平山（上富良野中）③大角（上富良野中）▽５０００㍍　①五十嵐歩武（滝川西）②朝井（滝川西）③渡谷（滝川西）▽１１０㍍障害　①佐藤颯（旭志峯）②阪本（旭南）③渡辺（旭東）▽４００㍍障害　①池田光来（東海大北海道）②二階堂（旭教大）③金田一（旭志峯）▽４００㍍リレー　①滝川西Ａ②旭東③旭永嶺▽走り高跳び　①河原朋夢（富良野高）②井上（旭志峯）③藤原（東京学芸大）▽棒高跳び　①田中倖仁（旭龍谷）②吉村（広陵中）▽走り幅跳び　①鈴木遥翔（旭志峯）②岡崎（旭志峯）　③山岸（旭志峯）▽砲丸投げ（６・０００㌔）　①木幡悠月（旭川志峯）②森川（旭東）③佐々木（滝川西）▽砲丸投げ（７・２６０㌔）　①片岡涼（旭教大）▽円盤投げ（１・７５０㌔）　①佐藤颯音（滝川西）②笹原（旭農）③佐々木（旭北）▽円盤投げ（２・０００㌔）　①根岸慶（旭医大）▽ハンマー投げ　①石川楓汰（滝川西）②笹原（旭農）③佐藤（滝川西）▽やり投げ　①野呂卓未（旭志峯）②須川（旭志峯）③阿良（羽幌高）
　【女子】◇小学生▽１００㍍　①石田迦子（愛宕ＡＣ）②越野（神居東陸上少年団）③長谷部（神居東陸上少年団）▽８００㍍　①越野みな（神居東陸上少年団）②小針（旭川ＡＣ）③羽田（東光スポーツ少年団）▽４００㍍リレー　①愛宕ＡＣ②神居東陸上少年団③旭川ＡＣ▽走り幅跳び　①石田迦子（愛宕ＡＣ）②得能（愛宕ＡＣ）③杉野（なよろＪＡＣ）▽砲丸投げ　①渡部夏音（愛宕ＡＣ）②山中（愛宕ＡＣ）③武部（旭川ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ　①高橋邑亜（旭川ＡＣ）②斉藤（旭川ＡＣ）③堀（旭川ＡＣ）
　◇中学生▽１００㍍障害　①坂口仁心（神居東）②岡本（ふらのジュニア陸上クラブ）③大月（龍谷ＡＣ）▽砲丸投げ　①丹羽咲空（東鷹栖）②鳥井（東鷹栖）③牧野（なよろＪＡＣ）
　◇高校・一般▽１００㍍　①丸山彩華（旭志峯）②板谷（緑が丘中）③山崎（旭志峯）▽２００㍍　①丸山彩華（旭志峯）②田野（旭志峯）③菊地（旭志峯）▽４００㍍　①池田朱桜（北翔大）②鈴木（旭龍谷）③長谷川（旭実）▽８００㍍　①岩戸結華（旭北）②北川（龍谷ＡＣ）③井口（旭明成）▽２０００㍍　①宇都宮桃奈（登別緑陽中）②岩戸（旭北）③井口（旭明成）▽３０００㍍　①井内桜子（札幌前田中）②石黒（旭川ＡＣ）▽１００㍍障害　①原田樹里（旭東）▽４００㍍障害　①池田朱桜（北翔大）②長谷川（旭実）③渡辺（旭教大）▽４００㍍リレー　①旭龍谷②緑が丘中Ａ③龍谷ＡＣ▽走り高跳び　①矢沢礼菜（緑が丘中）②渡辺（永山中）③村上（旭農）▽棒高跳び　①岸菜月（旭龍谷）②旭（道北陸協）③森下（広陵中）▽走り幅跳び　①入山夏帆（旭龍谷）②塚越（士別ＡＣ）③高橋（旭東）▽砲丸投げ　①大田穂乃華（旭農）▽円盤投げ　①落合夢（旭志峯）②大田（旭農）③伊藤（旭永嶺）▽ハンマー投げ　①関口詩乃（旭東）②落合（旭志峯）③金子（羽幌高）▽やり投げ　①大丸瑚乃果（上川高）②伊藤（旭永嶺）③金子（羽幌高）