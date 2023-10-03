…団体…

【男女混合】▽団体 ①北柔会道場②旭川中央道場Ａ③末広北柔道場Ｂ③旭川中央道場Ｂ

…個人…

【男女混合】▽幼児 ①佐藤旭（末広北）②成田（末広北）③佐藤（北柔会）③福井（北柔会）

【男子】◇小学生▽１年 ①福井一登（北柔会）②熊谷（末広北）③米田（末広北）▽２年 ①桒田康也（渡辺道場）②石坂（北柔会）③永関（北柔会）③坂本（北柔会）▽３年 ①高崎海音（北柔会）②山本（末広北）③井上（末広北）③中田（龍谷クラブ）▽４年 ①成田謙真（末広北）②坂本（北柔会）③福士（末広北）▽５年 ①錦川陽生（旭川中央）②土居（東旭川）③山口（末広北）③嶋名（龍谷クラブ）▽６年 ①鈴木敢大（旭川中央）②葛西（龍谷クラブ）③五木田（龍谷クラブ）③内山（東旭川）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①菅原ゆうか（北柔会）②山田（旭川中央）③川村（旭川中央）③呉（旭川中央）▽３・４年 ①菅野美希（東旭川）②小林（末広北）③大串（末広北）③中尾（渡辺道場）▽５・６年 ①井出美幸（旭川中央）②桑辺（北柔会）③中尾（旭川中央）③瀬部（北柔会）

▽優秀賞 坂本渉（北柔会）、鈴木敢（旭川中央）、熊谷拓（末広北）、菅野美希（東旭川）▽敢闘賞 坂本大晃（北柔会）、山田蓮華（旭川中央）