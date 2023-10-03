　【男子】▽１回戦　クラフト８５―７９中富良野クラブ、神田クラブ２０―０シルバーオウル、旭川トラッシュクラブ７１―６２ネイディア▽２回戦　神心会７７―６３ディーンスターク
　【シニア】▽１回戦　カミカゼクラブ７７―４９ドンパ、旭川トラッシュクラブシニア６８―４３キモサベ、アパッシュ６７―５５アップスＥＸ、ＢＢＳ６４―３９ナイツ