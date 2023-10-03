【男子】▽１回戦 クラフト８５―７９中富良野クラブ、神田クラブ２０―０シルバーオウル、旭川トラッシュクラブ７１―６２ネイディア▽２回戦 神心会７７―６３ディーンスターク
【シニア】▽１回戦 カミカゼクラブ７７―４９ドンパ、旭川トラッシュクラブシニア６８―４３キモサベ、アパッシュ６７―５５アップスＥＸ、ＢＢＳ６４―３９ナイツ
◆バスケットボール 第４８回旭川社会人大会（１日・当麻町スポーツセンター）
2023/10/03
【男子】▽１回戦 クラフト８５―７９中富良野クラブ、神田クラブ２０―０シルバーオウル、旭川トラッシュクラブ７１―６２ネイディア▽２回戦 神心会７７―６３ディーンスターク
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