【男子】▽ダブルス ①時田弥人・吉田澄晴（東明）②漆原・坂東（東陽）③井上・高畠（鷹栖）④川田・岸本（春光台）▽シングルス ①時田弥人（東明）②高畠（鷹栖）③川田（春光台）④吉田（東明）

【女子】▽ダブルス ①村瀬彩花・田川凛乃（広陵）②池沢・稲葉（愛宕）③伊藤・柴田（東鷹栖）④水谷・谷口（春光台）▽シングルス ①豊嶋彩衣心（東鷹栖）②池沢（愛宕）③佐藤（東神楽）④伊藤（東鷹栖）