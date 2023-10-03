　▽１部　佐藤明宏（卓心会）▽２部　藤原隆人（エレッズ旭川）▽３部　谷山雄祐（個人）▽４部　清杉笑花（チームキヨスギ）▽５部　林川京太郎（紋興ＴＴＣ）▽６部　山沢佳浩（富良野ＳＣ）▽７部　北本忍（遠軽クラブ）▽８部　菅野千尋（遠軽クラブ）▽９部　西木信裕（個人）▽１０部　小松原守弘（グッドスピード）▽１１部　藤原虹希（個人）▽１２部　西森郁子（卓翔クラブ）▽１３部　大野陽菜（チームキヨスギ）▽１４部　木村海斗（ＴＣけんぶち）▽１５部　林陸人（チームキヨスギ）▽１６部　日下大地（グッドスピード）▽１７部　川口悦子（大成クラブ）▽１８部　田中みえ子（個人）▽１９部　吉田結菜（富良野布部ＳＣ）▽２０部　上西貢生（個人）▽２１部　藤原千里（当麻クラブ）▽２２部　土肥宜昭（大成クラブ）▽２３部　石井喜栄美（大成クラブ）▽２４部　北村祐剛（スピンオフ）▽２５部　渡部正章（卓親会）▽２６部　坂下政敏（個人）▽２７部　木村有亜（ＴＣけんぶち）▽２８部　小林綾子（やよいクラブ）▽２９部　長田秀樹（チームキヨスギ）▽３０部　伊藤颯真（チームキヨスギ）▽３１部　山下嘉祥（大成クラブ）▽３２部　木南美由紀（フリーダム）▽３３部　佐藤琉樹（個人）▽３４部　林絆誠（日章少年団）▽３５部　門脇湊花（チームキヨスギ）▽３６部　竹口双葉（チームキヨスギ）▽３７部　小半歩美（陵雲クラブ）▽３８部　福士凛鈴愛（当麻クラブ）▽３９部　小半姫奈里（陵雲クラブ）