▽１部 佐藤明宏（卓心会）▽２部 藤原隆人（エレッズ旭川）▽３部 谷山雄祐（個人）▽４部 清杉笑花（チームキヨスギ）▽５部 林川京太郎（紋興ＴＴＣ）▽６部 山沢佳浩（富良野ＳＣ）▽７部 北本忍（遠軽クラブ）▽８部 菅野千尋（遠軽クラブ）▽９部 西木信裕（個人）▽１０部 小松原守弘（グッドスピード）▽１１部 藤原虹希（個人）▽１２部 西森郁子（卓翔クラブ）▽１３部 大野陽菜（チームキヨスギ）▽１４部 木村海斗（ＴＣけんぶち）▽１５部 林陸人（チームキヨスギ）▽１６部 日下大地（グッドスピード）▽１７部 川口悦子（大成クラブ）▽１８部 田中みえ子（個人）▽１９部 吉田結菜（富良野布部ＳＣ）▽２０部 上西貢生（個人）▽２１部 藤原千里（当麻クラブ）▽２２部 土肥宜昭（大成クラブ）▽２３部 石井喜栄美（大成クラブ）▽２４部 北村祐剛（スピンオフ）▽２５部 渡部正章（卓親会）▽２６部 坂下政敏（個人）▽２７部 木村有亜（ＴＣけんぶち）▽２８部 小林綾子（やよいクラブ）▽２９部 長田秀樹（チームキヨスギ）▽３０部 伊藤颯真（チームキヨスギ）▽３１部 山下嘉祥（大成クラブ）▽３２部 木南美由紀（フリーダム）▽３３部 佐藤琉樹（個人）▽３４部 林絆誠（日章少年団）▽３５部 門脇湊花（チームキヨスギ）▽３６部 竹口双葉（チームキヨスギ）▽３７部 小半歩美（陵雲クラブ）▽３８部 福士凛鈴愛（当麻クラブ）▽３９部 小半姫奈里（陵雲クラブ）