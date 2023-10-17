　【男子】▽１回戦　旭西８０―６２旭南、旭実１０６―３５旭藤星、旭北７２―６４留萌、旭志峯１００―６４旭明成、旭東７７―５２富良野、旭農７９―３８旭高専、旭龍谷１１５―６０旭永嶺▽２回戦　旭工８２―７８旭西、旭北６７―４６旭実、旭志峯７５―５４旭東、旭龍谷１６２―２５旭農▽準決勝　旭工８７―４２旭北、旭龍谷８０―５３旭志峯▽決勝　旭龍谷９７―６３旭工▽３位決定戦　旭志峯７５―５７旭北▽最優秀選手賞　菊地琉毅（旭龍谷）
　【女子】▽１回戦　旭北６８―６１旭西・旭農・東川、旭東１０５―７羽幌、旭商・旭実７４―５７旭永嶺▽２回戦　旭藤星１４６―２０旭北、旭南８５―３９旭高専、旭龍谷１０１―４３旭東、旭明成７６―４５旭商・旭実▽準決勝　旭藤星１１５―３０旭南、旭明成５４―５０旭龍谷▽決勝　旭藤星９８―５８旭明成▽３位決定戦　旭龍谷６１―５２旭南▽最優秀選手賞　藪文香（旭藤星）