【男子】▽１回戦 神居東５７―３３忠和、美瑛７２―２７稚内潮見が丘、愛宕６０―４７士別・士別南、緑が丘９３―３８羽幌▽準決勝 神居東８９―６９美瑛、愛宕４６―２９緑が丘▽決勝 神居東５９―４３愛宕

【女子】▽１回戦 忠和６７―３３北門、当麻・比布中央６０―４０名寄・名寄東・下川、稚内潮見が丘６５―４１上富良野、神居東１０９―１４留萌港南▽準決勝 忠和６９―４６当麻・比布中央、神居東６１―５４稚内潮見が丘▽決勝 忠和６８―６５神居東