【男子】①川瀬仁②上平國男③寺越栄一④荒木千晴⑤菅原誠⑥津軽修一⑦伊藤直哉⑧新田哲也⑨小西信司⑩五十嵐信行
【女子】①後藤百合子②角張由美子③千葉暢子④狩野佳子⑤蓬田静子⑥西谷容子⑦佐々木靜枝⑧六本木末美⑨畑中由実⑩岡田啓子
◆パークゴルフ 第１８回ラストコール大会（１５日・神楽山パークゴルフコース）
2023/10/31
【男子】①川瀬仁②上平國男③寺越栄一④荒木千晴⑤菅原誠⑥津軽修一⑦伊藤直哉⑧新田哲也⑨小西信司⑩五十嵐信行
スポーツの記録 最新の記事
- ◆空手道 第４２回旭川地区秋季選手権大会（１０月２９日・東光公園武道館）
- ◆剣道 第５０回上川管内中学校大会新人戦（１０月２８日・東光公園武道館）
- ◆パークゴルフ 第１８回ラストコール大会（１５日・神楽山パークゴルフコース）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１３回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（９月３０日、１０月１、７日・東光公園球技場）
- ◆サッカー 第１５回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３０回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権
- ◆バスケットボール 旭川地区Ｕ１５大会チャレンジステージ新人大会（１０月２２、２８日・当麻中体育館ほか）
- ◆バスケットボール 第４８回旭川社会人大会（１０月２９日・当麻町スポーツセンター）
- ◆卓球 第２９回旭川オープン小学生大会（１０月２８日・大成市民センター体育館）
- ◆卓球 第２９回旭川オープンレディース大会（１０月２８日・大成市民センター体育館）
- ◆卓球 北海道中学校選抜大会旭川地区予選会（１０月２８日・鷹栖町総合体育館）