【男子】①川瀬仁②上平國男③寺越栄一④荒木千晴⑤菅原誠⑥津軽修一⑦伊藤直哉⑧新田哲也⑨小西信司⑩五十嵐信行

【女子】①後藤百合子②角張由美子③千葉暢子④狩野佳子⑤蓬田静子⑥西谷容子⑦佐々木靜枝⑧六本木末美⑨畑中由実⑩岡田啓子