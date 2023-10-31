　◇Ｄ１▽順位　①ビアンコネロＦＣ②上富良野③北門④東明⑤神居東・忠和⑥羽幌⑦緑が丘２ｎｄ⑧留萌⑨永山⑩六合
　◇ベストイレブン▽ＧＫ　金平怜（ビアンコネロＦＣ）▽ＤＦ　高橋龍牙（ビアンコネロＦＣ）、児玉樹季（ビアンコネロＦＣ）、菊池奏太（神居東・忠和）、吉河倫生（上富良野）▽ＭＦ　伊藤蒼漣（ビアンコネロＦＣ）、菊池煌介（上富良野）、小山龍星（ビアンコネロＦＣ）、手塚拓海（北門）▽ＦＷ　小野寺浬翔（ビアンコネロＦＣ）、山内結翔（上富良野）▽得点王　山内結翔（上富良野）４３点　
　◇Ｄ２決勝トーナメント▽１回戦　ビアンコネロＦＣ　Ｒｕｇ２―１明星、アインス２ｎｄ７―０中央▽準決勝　富良野合同２―２ビアンコネロＦＣ　Ｒｕｇ、名寄ＳＣ４―１アインス２ｎｄ▽決勝　名寄ＳＣ２―０富良野合同
　◇Ｄ２Ａベストイレブン▽ＧＫ　下村昊（富良野合同）▽ＤＦ　髙橋颯汰（ビアンコネロＦＣＲｕｇ）、大野空穏（富良野合同）、中山敬鷹（名寄サッカークラブジュニアユース）、上ヶ島悠真（名寄サッカークラブジュニアユース）▽ＭＦ　多湖暖真（富良野合同）、福富奏（名寄サッカークラブジュニアユース）、土谷琉真（名寄サッカークラブジュニアユース）、鈴木嘉一郎（名寄サッカークラブジュニアユース）▽ＦＷ　石野昴春（富良野合同）、政木左近（名寄サッカークラブジュニアユース）▽得点王　福富奏（名寄サッカークラブジュニアユース）２４点
　◇Ｄ２Ｂベストイレブン▽ＧＫ　小森柊汰（中央）▽ＤＦ　中尾雅秀（中央）、阿部涼平（永山南）、渡邊昊（東光・東陽）、古谷颯一朗（東光・東陽合同）▽ＭＦ　山本勇汰（中央）、佐藤陽向（東光・東陽）、金武飛向（東光・東陽）、日陰凌我（北星）▽ＦＷ　三橋瑛一郎（中央）、有賀雄二（東光・東陽）▽得点王　三橋瑛一郎（中央）５１点