◇Ｄ１▽順位 ①ビアンコネロＦＣ②上富良野③北門④東明⑤神居東・忠和⑥羽幌⑦緑が丘２ｎｄ⑧留萌⑨永山⑩六合

◇ベストイレブン▽ＧＫ 金平怜（ビアンコネロＦＣ）▽ＤＦ 高橋龍牙（ビアンコネロＦＣ）、児玉樹季（ビアンコネロＦＣ）、菊池奏太（神居東・忠和）、吉河倫生（上富良野）▽ＭＦ 伊藤蒼漣（ビアンコネロＦＣ）、菊池煌介（上富良野）、小山龍星（ビアンコネロＦＣ）、手塚拓海（北門）▽ＦＷ 小野寺浬翔（ビアンコネロＦＣ）、山内結翔（上富良野）▽得点王 山内結翔（上富良野）４３点

◇Ｄ２決勝トーナメント▽１回戦 ビアンコネロＦＣ Ｒｕｇ２―１明星、アインス２ｎｄ７―０中央▽準決勝 富良野合同２―２ビアンコネロＦＣ Ｒｕｇ、名寄ＳＣ４―１アインス２ｎｄ▽決勝 名寄ＳＣ２―０富良野合同

◇Ｄ２Ａベストイレブン▽ＧＫ 下村昊（富良野合同）▽ＤＦ 髙橋颯汰（ビアンコネロＦＣＲｕｇ）、大野空穏（富良野合同）、中山敬鷹（名寄サッカークラブジュニアユース）、上ヶ島悠真（名寄サッカークラブジュニアユース）▽ＭＦ 多湖暖真（富良野合同）、福富奏（名寄サッカークラブジュニアユース）、土谷琉真（名寄サッカークラブジュニアユース）、鈴木嘉一郎（名寄サッカークラブジュニアユース）▽ＦＷ 石野昴春（富良野合同）、政木左近（名寄サッカークラブジュニアユース）▽得点王 福富奏（名寄サッカークラブジュニアユース）２４点

◇Ｄ２Ｂベストイレブン▽ＧＫ 小森柊汰（中央）▽ＤＦ 中尾雅秀（中央）、阿部涼平（永山南）、渡邊昊（東光・東陽）、古谷颯一朗（東光・東陽合同）▽ＭＦ 山本勇汰（中央）、佐藤陽向（東光・東陽）、金武飛向（東光・東陽）、日陰凌我（北星）▽ＦＷ 三橋瑛一郎（中央）、有賀雄二（東光・東陽）▽得点王 三橋瑛一郎（中央）５１点