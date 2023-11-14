…形…

【男女混合】◇個人▽幼児 ①谷原彩夏（武禅塾）②内田（涛孝会）③佐藤根（魁星舘）▽白帯 ①菅沢音彩（ワールド）②小枝（涛孝会）③五十嵐（ワールド）◇団体▽小学生低学年 ①武禅塾Ｂ②涛孝会③武禅塾Ａ▽同中学年 ①ワールド織姫②魁星舘③ワールド白虎▽同高学年 ①ワールド朱雀②涛孝会③武禅塾▽中学生 ①ワールド青龍②武禅塾③ワールド魁

【男子】◇個人▽小学生１年 ①上田湊斗（魁星舘）②上田蓮（魁星舘）③長谷川（魁星舘）▽同２年 ①佐藤根颯翔（魁星舘）②陶山（武禅塾）③中村（魁星舘）▽同３年 ①上田琉人（魁星舘）②石川（魁星舘）③中村（魁星舘）▽同４年 ①今村琉楓（魁星舘）②小枝（涛孝会）③竹腰（国際武術）▽同５年 ①横沢弦（旭養心館）②安斉（魁星舘）③道言（魁星舘）▽同６年 ①今村望蒼（魁星舘）②上森（ワールド）③寒河江（武禅塾）◇中学生 ①本保貴一（ワールド）②三村（ワールド）③横沢（旭養心館）

【女子】◇個人▽小学生低学年 ①長谷川栞菜（魁星舘）②河上（ワールド）③速水（涛孝会）▽同中学年 ①塚本彩莉（魁星舘）②平野（ワールド）③佐藤根（魁星舘）▽同高学年 ①橋本陽花（国際武術）②萩原（ワールド）③相本（武禅塾）▽中学生 ①塚本優槻（魁星舘）②相本（武禅塾）

…組手…

【男女混合】◇個人▽幼児 ①佐藤根彩葵（魁星舘）②内田（涛孝会）◇団体▽小学生 ①武禅塾②ワールド③涛孝会▽中学生 ①ワールド青龍②武禅塾③ワールド隼

【男子】◇個人▽小学生１年 ①上田湊斗（魁星舘）②上田蓮（魁星舘）③長谷川（魁星舘）▽同２年 ①金子尊（武禅塾）②陶山（武禅塾）③佐藤根（魁星舘）▽同３年 ①中村翔謙（魁星舘）②上田（魁星舘）③橋本（国際武術）▽同４年 ①竹腰匠太郎（国際武術）②今村（魁星舘）③小枝（涛孝会）▽同５年 ①横沢弦（旭養心館）②河上（ワールド）③前田（ワールド）▽同６年 ①新川莉琥斗（魁星舘）②菅野（ワールド）③今村（魁星舘）▽中学生 ①本保貴一（ワールド）②横沢（旭養心館）③三村（ワールド）③谷岡（ワールド）

【女子】◇個人▽小学生低学年 ①長谷川栞菜（魁星舘）②河上（ワールド）③小枝（涛孝会）▽同中学年 ①平野翼宿（ワールド）②鎌倉（ワールド）③福岡（ワールド）▽同高学年 ①速水紗月（涛孝会）②千葉（涛孝会）③橋本（国際武術）