　【男子】◇団体▽５人制　①旭龍谷②旭志峯③旭東▽３人制　①旭工②旭南◇個人▽６０㌔級　①前田逞悦（旭東）②森田（旭龍谷）③和歌（旭志峯）③加藤（旭志峯）▽６６㌔級　①金谷昂哉（旭志峯）②安田（旭志峯）③竹内（旭工）③山田（旭南）▽７３㌔級　①高谷駿（旭龍谷）②渋谷（旭工）③堀井（旭志峯）③杉岡（旭東）▽８１㌔級　①藤野遥士（旭龍谷）②藤原（旭南）③鴨田（旭龍谷）③渡辺（旭龍谷）▽無差別級　①箕浦裕斗（旭龍谷）②木幡（旭龍谷）③赤井（旭龍谷）③合田（旭龍谷）
　【女子】◇団体　①旭明成②旭志峯◇個人▽４８㌔級　①新屋美月（旭明成）②古川（旭志峯）▽５２㌔級　①北島萌（旭明成）②平野（旭志峯）▽５７㌔級　①茂泉陽（旭志峯）▽６３㌔級　①荒田心美（旭明成）③斎藤（旭東）③秋山（旭志峯）▽無差別級　①長谷川渡嘉（旭明成）②今（旭明成）③光永（旭志峯）