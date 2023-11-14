【男子】◇団体▽５人制 ①旭龍谷②旭志峯③旭東▽３人制 ①旭工②旭南◇個人▽６０㌔級 ①前田逞悦（旭東）②森田（旭龍谷）③和歌（旭志峯）③加藤（旭志峯）▽６６㌔級 ①金谷昂哉（旭志峯）②安田（旭志峯）③竹内（旭工）③山田（旭南）▽７３㌔級 ①高谷駿（旭龍谷）②渋谷（旭工）③堀井（旭志峯）③杉岡（旭東）▽８１㌔級 ①藤野遥士（旭龍谷）②藤原（旭南）③鴨田（旭龍谷）③渡辺（旭龍谷）▽無差別級 ①箕浦裕斗（旭龍谷）②木幡（旭龍谷）③赤井（旭龍谷）③合田（旭龍谷）

【女子】◇団体 ①旭明成②旭志峯◇個人▽４８㌔級 ①新屋美月（旭明成）②古川（旭志峯）▽５２㌔級 ①北島萌（旭明成）②平野（旭志峯）▽５７㌔級 ①茂泉陽（旭志峯）▽６３㌔級 ①荒田心美（旭明成）③斎藤（旭東）③秋山（旭志峯）▽無差別級 ①長谷川渡嘉（旭明成）②今（旭明成）③光永（旭志峯）