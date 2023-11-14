【男子】◇団体 ①旭実②旭北③旭工③旭南◇個人▽ダブルス ①原・小林（留萌）②林・福田（旭南）③国分・田中（旭実）③金子・菊井（旭北）▽シングルス選抜スーパー ①柴垣（旭工）②神尾（旭実）③菊井（旭北）③金子（旭北）▽同選抜 ①西村（旭商）②蒔田（旭農）③古川（羽幌）③王生（旭農）
【女子】◇団体 ①留萌②旭北③旭永嶺③旭農◇個人▽ダブルス ①谷島・清杉（旭北）②三鍋・長谷川（旭永嶺）③畠・小神（旭北）③山田・蜷川（留萌）▽シングルス選抜スーパー ①土肥（留萌）②蜷川（留萌）③三鍋（旭永嶺）③山田（留萌）▽同選抜 ①大野（旭南）②松沢（旭実）③井上（旭南）③大坂（旭実）
◆卓球 全旭川高校新人大会兼第５１回北海道高校選抜大会旭川支部予選会（１１、１２日・鷹栖町総合体育館）
2023/11/14
【男子】◇団体 ①旭実②旭北③旭工③旭南◇個人▽ダブルス ①原・小林（留萌）②林・福田（旭南）③国分・田中（旭実）③金子・菊井（旭北）▽シングルス選抜スーパー ①柴垣（旭工）②神尾（旭実）③菊井（旭北）③金子（旭北）▽同選抜 ①西村（旭商）②蒔田（旭農）③古川（羽幌）③王生（旭農）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆ミニバスケットボール 第４８回旭川地区選手権大会兼第４９回北海道大会旭川地区予選会（１１、１２日・美瑛町スポーツセンターほか）
- ◆バレーボール 第４８回フタバスポーツ杯争奪大会一般９人制（１２日・比布町体育館）
- ◆フットサル 第３５回Ｕ―１５旭川地区ジュニアユース大会兼Ｕ―１５全道大会旭川地区予選（５、１１日・東神楽中体育館ほか）
- ◆テニス 第７回旭川ベテラン大会（６日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆卓球 全旭川高校新人大会兼第５１回北海道高校選抜大会旭川支部予選会（１１、１２日・鷹栖町総合体育館）
- ◆柔道 第４６回全国高校選手権大会旭川支部大会（１０日・東光公園武道館）
- ◆空手道 第３１回日本松涛館空手道連盟愛別大会（５日・愛別町Ｂ＆Ｇ海洋センター）
- ◆アーチェリー 第１回旭川室内公認記録会（３日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆アーチェリー 第２回旭川室内公認記録会（３日・リアルター夢りんご体育館）