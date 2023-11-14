【男子】◇団体 ①旭実②旭北③旭工③旭南◇個人▽ダブルス ①原・小林（留萌）②林・福田（旭南）③国分・田中（旭実）③金子・菊井（旭北）▽シングルス選抜スーパー ①柴垣（旭工）②神尾（旭実）③菊井（旭北）③金子（旭北）▽同選抜 ①西村（旭商）②蒔田（旭農）③古川（羽幌）③王生（旭農）

【女子】◇団体 ①留萌②旭北③旭永嶺③旭農◇個人▽ダブルス ①谷島・清杉（旭北）②三鍋・長谷川（旭永嶺）③畠・小神（旭北）③山田・蜷川（留萌）▽シングルス選抜スーパー ①土肥（留萌）②蜷川（留萌）③三鍋（旭永嶺）③山田（留萌）▽同選抜 ①大野（旭南）②松沢（旭実）③井上（旭南）③大坂（旭実）