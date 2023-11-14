【男子】▽①平岡不二男②苅田③得能④後藤
【女子】▽Ａ組 ①返町智子②池田③橋本④遠野▽Ｂ組 ①森川 美幸②都丸③松原④中川
◆テニス 第７回旭川ベテラン大会（６日・リアルター夢りんご体育館）
2023/11/14
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