▽１回戦 永山１―１（ＰＫ５―４）中央、神居東・忠和６―１中富良野、北門５―０明星、北星３―１東神楽、富良野西１０―０永山南、六合５―０美瑛、東川４―２東光、上富良野３―１東明、富良野東５―０東陽、旭教大付属３―１春光台▽２回戦 アインスＦＳＶ４―０永山、北門３―３（ＰＫ６―５）神居東・忠和、広陵６―１北星、愛宕６―２富良野西、緑が丘８―０六合、ビアンコネロ７―１東川、上富良野４―０富良野東、トラウム８―１旭教大付属▽３回戦 アインスＦＳＶ４―０北門、愛宕１２―２広陵、ビアンコネロ４―３緑が丘、上富良野２―０トラウム