▽１回戦 永山１―１（ＰＫ５―４）中央、神居東・忠和６―１中富良野、北門５―０明星、北星３―１東神楽、富良野西１０―０永山南、六合５―０美瑛、東川４―２東光、上富良野３―１東明、富良野東５―０東陽、旭教大付属３―１春光台▽２回戦 アインスＦＳＶ４―０永山、北門３―３（ＰＫ６―５）神居東・忠和、広陵６―１北星、愛宕６―２富良野西、緑が丘８―０六合、ビアンコネロ７―１東川、上富良野４―０富良野東、トラウム８―１旭教大付属▽３回戦 アインスＦＳＶ４―０北門、愛宕１２―２広陵、ビアンコネロ４―３緑が丘、上富良野２―０トラウム
◆フットサル 第３５回Ｕ―１５旭川地区ジュニアユース大会兼Ｕ―１５全道大会旭川地区予選（５、１１日・東神楽中体育館ほか）
2023/11/14
スポーツの記録 最新の記事
- ◆ミニバスケットボール 第４８回旭川地区選手権大会兼第４９回北海道大会旭川地区予選会（１１、１２日・美瑛町スポーツセンターほか）
- ◆バレーボール 第４８回フタバスポーツ杯争奪大会一般９人制（１２日・比布町体育館）
- ◆フットサル 第３５回Ｕ―１５旭川地区ジュニアユース大会兼Ｕ―１５全道大会旭川地区予選（５、１１日・東神楽中体育館ほか）
- ◆テニス 第７回旭川ベテラン大会（６日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆卓球 全旭川高校新人大会兼第５１回北海道高校選抜大会旭川支部予選会（１１、１２日・鷹栖町総合体育館）
- ◆柔道 第４６回全国高校選手権大会旭川支部大会（１０日・東光公園武道館）
- ◆空手道 第３１回日本松涛館空手道連盟愛別大会（５日・愛別町Ｂ＆Ｇ海洋センター）
- ◆アーチェリー 第１回旭川室内公認記録会（３日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆アーチェリー 第２回旭川室内公認記録会（３日・リアルター夢りんご体育館）