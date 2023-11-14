　【男子】▽準決勝　ピップ紙風船２―１旭川クラブＭ、士別九十九会２―１旭川クラブ▽決勝　ピップ紙風船２―０士別九十九
　【女子】▽１回戦　Ｗ・Ｉ・Ｌ西御料２―０ピーズメート▽準決勝　アクア２―０Ｗ・Ｉ・Ｌ西御料、旭川クラブ２―０旭川市役所▽決勝　アクア２―０旭川クラブ