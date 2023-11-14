【男子】◇決勝リーグ 当麻４６―４０神居東、当麻４０―３５愛宕、当麻４２―２８上富良野、神居東３９―３１愛宕、神居東４０―４０上富良野、愛宕４７―３８上富良野▽順位 ①当麻３勝②神居東１勝１敗１分③愛宕１勝２敗④上富良野２敗１分

▽最優秀選手賞 石黒岳大（当麻）▽ベスト５ 石川星太朗（当麻）、村椿唯斗（当麻）、高橋唯斗（神居東）、福井康生（愛宕）、藤崎大空（上富良野）

【女子】◇決勝リーグ 当麻４０―１５神居東、当麻３８―１８上富良野、当麻２５―２４千代田、神居東４０―１６上富良野、千代田４２―２７神居東、千代田６０―１９上富良野▽順位 ①当麻３勝②千代田２勝１敗③神居東１勝２敗④上富良野３敗

▽最優秀選手賞 相澤胡音（当麻）▽優秀選手賞 鈴木和琴（当麻）、武田琉花（当麻）、井野友羽梨（千代田）、寺澤実来（神居東）、渡辺季依（上富良野）