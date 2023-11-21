…組手…
【男子】◇団体▽５人制 ①旭工▽３人制 ①留萌◇個人▽５５㌔級 ①多田匠冴（旭明成）②石塚（留萌）③村田（旭東）③沖（留萌）▽６１㌔級 ①秋好遥輝（旭工）②小森（旭工）③成田（旭明成）③中川（旭工）⑤佐藤（旭西）⑤吉崎（留萌）▽６８㌔級 ①河合晴紀（旭北）②大野（旭工）▽７６㌔級 ①石井悠希（留萌）▽７６㌔超級 ①林広之介（旭高専）②奈良岡（留萌）
【女子】◇個人▽４８㌔級 ①大懸凜々（留萌）
…形…
【男子】◇団体 ①留萌◇個人
①河合晴紀（旭北）②村田（旭東）③大隅（旭南）④多田（旭明成）⑤石塚（留萌）⑥秋好（旭工）⑦中川（旭工）⑧小森（旭工）
【女子】◇個人 ①神谷翠（旭商）②大懸（留萌）③辻（旭東）④菅原（旭西）⑤石井（旭南）⑥南（旭高専）
◆空手道 第１５回旭川支部高校選抜大会兼第４１回北海道高校選抜大会旭川支部予選大会（１２日・東光公園武道館）
2023/11/21
…組手…
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