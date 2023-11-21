【男女混合】▽１部 ①清水心結②天野▽２部 ①小半歩美②朝妻▽３部 ①清水結衣②上村▽４部 ①大淵千穂②内坪▽５部 ①藤本隼輝②清水結斗▽６部 ①石田彰三②鈴木▽７部 ①渡辺万紀②谷垣▽８部 ①田中学②河内▽９部 ①山口千春②森▽１０部 ①貝津久美子②石田節▽１１部 ①上田治代②浜頭▽１２部 ①松川真紀子②石坂▽１３部 ①佐伯悦子
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2023/11/21
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