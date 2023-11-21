　【男女混合】▽１部　①清水心結②天野▽２部　①小半歩美②朝妻▽３部　①清水結衣②上村▽４部　①大淵千穂②内坪▽５部　①藤本隼輝②清水結斗▽６部　①石田彰三②鈴木▽７部　①渡辺万紀②谷垣▽８部　①田中学②河内▽９部　①山口千春②森▽１０部　①貝津久美子②石田節▽１１部　①上田治代②浜頭▽１２部　①松川真紀子②石坂▽１３部　①佐伯悦子