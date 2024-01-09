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【男子】▽高校 ①藤原天聖（恵庭南）②安藤（倶知安）③船場（倶知安）④前田（富良野）⑤関（倶知安）⑥小池（富良野）▽一般 ①戸松秀斗（法政大）②池邊（札幌大）③横田（２戦車上富良野）④馬渕（法政大）⑤土池（法政大）⑥松田（法政大）
【女子】▽高校 ①菊池凜花（留萌）②堀（東川）③山﨑（富山南砺平）④金津（富良野）⑤新井（倶知安）⑥小林（おといねっぷ美術工芸）▽一般 ①上田愛（北大）②加藤（北大）③前川（北大）④尾金（札幌医大）⑤荒町（北大）⑥渡邊（札幌医大）
◆スキー ＳＡＪ公認第５１回旭川クロスカントリー競技大会フリー（４日・富沢クロスカントリーコース）
2024/01/09
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