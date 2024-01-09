…クロスカントリー…
【男子】▽フリー ①田代奏太（東明）②木村怜音（神居東）③八代奏佑（神居東）④北山蒼弥（光陽）⑤田川稜真（愛宕）⑥二階堂清矢（神居東）▽クラシカル ①田代奏太（東明）②木村怜音（神居東）③八代奏佑（神居東）④田川稜真（愛宕）⑤北山蒼弥（光陽）⑥二階堂清矢（神居東）
【女子】▽フリー ①金津美和菜（東明）②大箸遙花（旭教大付属）▽クラシカル ①金津美和菜（東明）②大箸遙花（旭教大付属）
◆スキー 第７６回旭川市中学校連盟体育大会（２０２３年１２月２３、２８日・名寄健康の森クロスカントリーコースほか）
2024/01/09
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