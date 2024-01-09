　…クロスカントリー…
　【男子】▽フリー　①田代奏太（東明）②木村怜音（神居東）③八代奏佑（神居東）④北山蒼弥（光陽）⑤田川稜真（愛宕）⑥二階堂清矢（神居東）▽クラシカル　①田代奏太（東明）②木村怜音（神居東）③八代奏佑（神居東）④田川稜真（愛宕）⑤北山蒼弥（光陽）⑥二階堂清矢（神居東）
　【女子】▽フリー　①金津美和菜（東明）②大箸遙花（旭教大付属）▽クラシカル　①金津美和菜（東明）②大箸遙花（旭教大付属）