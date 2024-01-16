【男子】▽１回戦 旭実２―０旭東、旭西２―０旭南、旭明成２―０旭永嶺、旭工２―０旭北▽決勝リーグ 旭実２―０旭西、旭工２―０旭明成、旭実２―０旭明成、旭工２―０旭西、旭工２―０旭実、旭西２―０旭明成▽順位 ①旭工３勝②旭実２勝１敗③旭西１勝２敗④旭明成３敗
【女子】▽１回戦 旭南２―０旭商・旭農▽２回戦 旭龍谷２―０旭南、旭東２―１旭北、旭永嶺２―１旭西、旭明成２―０旭藤星▽決勝リーグ 旭龍谷２―０旭東、旭明成２―０旭永嶺、旭龍谷２―０旭永嶺、旭明成２―０旭東、旭明成２―０旭龍谷、旭永嶺２―１旭東▽順位 ①旭明成３勝②旭龍谷２勝１敗③旭永嶺１勝２敗④旭東３敗
◆バレーボール 第１９回北海道高校新人大会旭川地区予選会（１３、１４日・旭明成高体育館ほか）
2024/01/16
【男子】▽１回戦 旭実２―０旭東、旭西２―０旭南、旭明成２―０旭永嶺、旭工２―０旭北▽決勝リーグ 旭実２―０旭西、旭工２―０旭明成、旭実２―０旭明成、旭工２―０旭西、旭工２―０旭実、旭西２―０旭明成▽順位 ①旭工３勝②旭実２勝１敗③旭西１勝２敗④旭明成３敗
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