　【男子】▽１回戦　旭実２―０旭東、旭西２―０旭南、旭明成２―０旭永嶺、旭工２―０旭北▽決勝リーグ　旭実２―０旭西、旭工２―０旭明成、旭実２―０旭明成、旭工２―０旭西、旭工２―０旭実、旭西２―０旭明成▽順位　①旭工３勝②旭実２勝１敗③旭西１勝２敗④旭明成３敗
　【女子】▽１回戦　旭南２―０旭商・旭農▽２回戦　旭龍谷２―０旭南、旭東２―１旭北、旭永嶺２―１旭西、旭明成２―０旭藤星▽決勝リーグ　旭龍谷２―０旭東、旭明成２―０旭永嶺、旭龍谷２―０旭永嶺、旭明成２―０旭東、旭明成２―０旭龍谷、旭永嶺２―１旭東▽順位　①旭明成３勝②旭龍谷２勝１敗③旭永嶺１勝２敗④旭東３敗