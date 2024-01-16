　【男子】①岩城爽太・太田遥来（札幌学院大・とわの森三愛高）②東・小原（札幌学院大）③橋本・福田（札幌学院大）③高柳・内川（札幌学院大）
　【女子】①三浦ひかる・大井珠莉（ウィズ旭川）②藤田・大川（旭川ＹＤＫ）