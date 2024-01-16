【男子】◇シングルス▽１２歳以下 ①吉田悠真（ＳＦＣ）②浜田（宮の森ＳＣ）▽１４歳以下 ①小沢奏斗（スウィング８９）②中村（恵庭すずらんＴＣ）▽１６歳以下 ①長谷川瑛人（ＳＦＣ）②岡島（ＳＦＣ）▽１８歳以下 ①首藤柚嬉（札幌光星）②宮本（帯広北）

【女子】◇シングルス▽１２歳以下 ①伊藤咲笑（ラインズコレクト・ＴＡ）②松田（アンビシャスコート） ▽１４歳以下 ①坂田もも（ＨＴＡ）②片山（ＨＴＡ）▽１６歳以下 ①宮本陽稔（帯広ウイング）②村田（ＳＦＣ）▽１８歳以下 ①藤本 菜那（札幌光星）②高橋（スウィング８９）